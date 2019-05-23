Зеленский оставил двух уполномоченных, которых назначил Порошенко
Вадим Свириденко и Валерий Сушкевич продолжат работать.
Президент Владимир Зеленский сохранил должности за двумя уполномоченными президента, которых назначил его предшественник Петр Порошенко.
Об этом говорится в указах №318-321 от 23 мая.
Речь идет о Вадиме Свириденко (уполномоченный по вопросам реабилитации участников боевых действий) и Валерии Сушкевиче (уполномоченный по правам людей с инвалидностью).
Напомним, что Валерий Сушкевич был назначен на должность 3 декабря 2014 года, Вадим Свириденко - 2 декабря 2016 года (до ноября 2018 года его должность называлась немного по-другому).
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23.05.2019 15:26