Кличко уволил директора департамента соцполитики КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора департамента социальной политики КГГА Юрия Крикунова за нарушения тендерного законодательства. Также мэр и поручил уволить директора тендерного комитета этого департамента и руководителей структурных подразделений.

Об этом говорится в пресс-службе Виталия Кличко.

Решение было принято после проверки финансово-хозяйственной деятельности департамента, а также на основании информации из некоторых СМИ , и по обращениям предпринимателей.

Проверку осуществил департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. В ходе этих проверок были установлены нарушения в тендерном законодательстве, замечено игнорирование принципов открытости и прозрачности, а также пренебрежение экономией и эффективностью в работе департамента социальной политики.

Материалы проверок направлены в правоохранительные органы.

"Каждый чиновник должен понимать, что пришел работать на общество, а не на собственный карман. И, замечу, проверка эффективности использования бюджетных средств продолжается и в других департаментах", - отметил Кличко.

Напомним, в феврале 2019 года Виталий Кличко уволил заместителя председателя Голосеевской районной государственной администрации Юрия Ткаченко. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, он 7 февраля совершил ДТП на Южном мосту, в котором пострадала сотрудница полиции.