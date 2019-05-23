Функции СБУ должны быть ограничены, - представительство ЕС в Украине

Полноценное реформирование должно коснуться и органов прокуратуры.

Функции СБУ должны быть ограничены, - представительство ЕС в Украине
Анника Вайдеманн
Фото: Макс Левин

Представительство Евросоюза в Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. Об этом заявила заместитель главы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы, передает "Интерфакс-Украина".

"Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. В то же время, СБУ должна лишиться функций в сфере экономической и организованной преступности", - сказала Вайдеманн.

Она считает, что если Служба безопасности Украины хочет усилить сотрудничество с международными партнерами, следует повысить уровень доверия на международном уровне и внутри страны.

Отсутствие реформ в СБУ препятствует укреплению доверия и дальнейшей евроинтеграции Украины. В связи с этим, по мнению Вайдеманн, реформировать спецслужбу следует в кратчайшие строки.

Кроме того, она выразила надежду, что новый президент и будущий состав Верховной Рады продолжат реформирование судебного и правоохранительного сектора, которое проводилось в последние годы. В частности, необходимо усовершенствовать систему отбора судей и введение эффективных критериев оценки их добропорядочности.

Полноценное реформирование также должно коснуться и органов прокуратуры.

Среди прочего, она надеется, что новый президент Украины продолжит следовать европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, 20 мая руководитель Службы безопасности Василий Грицак подал в отставку.

21 мая в Украину вернулась жена Валерия Хорошковского – бывшего главы Службы безопасности Украины и вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича. Сам Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года.

Lb.ua стало известно из собственных источников в СБУ о том, что в СБУ могут вернуться кадры Хорошковского.

22 мая Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Он был главой предвыборного штаба Владимира Зеленского, директором ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", сейчас он лидер партии "Слуга народа".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Блок рекламы


Похожие новости
Джулиани обсудил ситуацию в Украине на закрытой встрече с раввином Киева АсманомДжулиани обсудил ситуацию в Украине на закрытой встрече с раввином Киева Асманом
В Одессе открылось первое в Украине почетное консульство НорвегииВ Одессе открылось первое в Украине почетное консульство Норвегии
Президент Грузии: мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграциюПрезидент Грузии: мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию
Германия выделила Украине 82 млн евро на реформы
Госдеп США предложил назначить в Украине вместо посла временно поверенного, - СМИГосдеп США предложил назначить в Украине вместо посла временно поверенного, - СМИ
Коломойский заявил о намерении ближайшие 5 лет прожить в УкраинеКоломойский заявил о намерении ближайшие 5 лет прожить в Украине
Зеленский встретился с руководителями иностранных банков в УкраинеЗеленский встретился с руководителями иностранных банков в Украине
Пара роSSиян попросила политубежища в УкраинеПара роSSиян попросила политубежища в Украине
В Украине рассекретили документы об убийстве ПетлюрыВ Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Полиция составила 13 админпротоколов за георгиевские ленты на мероприятиях 9 мая по всей УкраинеПолиция составила 13 админпротоколов за георгиевские ленты на мероприятиях 9 мая по всей Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости