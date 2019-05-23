МВД и ГосЧС запустили систему авианадзора над безопасностью

Новый вертолет Airbus Helicopters H225 совершил облет пострадавших от паводка районов Прикарпатья.

Фото: if.npu.gov.ua

Министерство внутренних дел запустило систему авиабезопасности: в среду, 22 мая, вертолет Airbus Helicopters H225 Super Puma Госслужбы по чрезвычайным ситуациям совершил облет пострадавших от паводка районов Прикарпатья. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Два таких вертолета спасатели получили в конце прошлого года в рамках Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины, которую планируют укомплектовать 55 вертолетами до 2021 года.

Фото: if.npu.gov.ua

На борту вертолета были и.о. начальника Управления ДСНС в области Игорь Оксентюк, а также вр.и.о. заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Олег Йосипов. Особое внимание обратили на районы, в которых ситуация наиболее опасной и где нужно как можно быстрее оказать помощь пострадавшим, провести эвакуацию, обеспечить безопасность дорожного движения, осуществить охрану населенных пунктов, жители которых покинули дома из-за стихии.

Фото: if.npu.gov.ua

Практически в каждом районе в ликвидации последствий бедствия принимает участие большое количество правоохранителей. Полиция Прикарпатья перешла на усиленный вариант несения службы и помогает спасателям круглосуточно.

Напомним, по данным ГосЧС в Ивано-Франковской области остаются подтопленными более 300 домов. Сегодня в регионе ожидаются дожди и очередное поднятие уровня воды в реках.

Фото: if.npu.gov.ua
Фото: if.npu.gov.ua
Фото: if.npu.gov.ua


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