Кабмин утвердил модель анбандлинга, против которой выступал "Нафтогаз"

Кабинет министров 22 мая утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции "Нафтогаза", который настаивал на модели ISO (independent system operator).

Об этом сообщила пресс-служба компании "Магистральные газопроводы Украины".

Анбандлинг, то есть выделение функции оператора газотранспортной системы, должен состояться с 1 января 2020 года.

Предложенная Кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаз". Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.

Пресс-служба МГУ сообщила, что Кабмин внес изменения в постановление №496 от 1 июля 2016 года "Об отделении деятельности по транспортировке и хранению (закачка, отбора) газа", которыми он определил модель проведения анбандлинга "Нафтогаза". Выбранная модель предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получения имущества, необходимого для осуществления транспортировки газа компанией МГУ. Это решение не требует дополнительных законодательных изменений, как это было бы необходимо для имплементации модели ISO, утверждается на сайте компании.

"Долгожданное решение дает возможность действительно начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и, что главное, обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка", - заявила компания.

В МГУ считают, что успешное проведение анбандлинга зависит от тесного сотрудничества МГУ с "Нафтогазом" для создания независимого Оператора ГТС до 1 января 2020 года.

Напомним, что "Нафтогаз" в 2018 году получил 13,6 млрд гривен чистой прибыли.

При этом транзит природного газа был самой прибыльной сферой его деятельности. В 2018 году через Украину прокачали 86,8 млрд кубометров газа, что на 7% меньше по сравнению с 2017 годом. Результатом сегмента стала прибыль в размере почти 36,5 млрд грн, что на 1% меньше результата 2017 года.