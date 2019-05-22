В Кремле отреагировали на заявление главы АП о референдуме по Донбассу

Пресс-секретарь Путина заявил, что Москва ждет от Киева "конкретных шагов по улучшению отношений, но пока их не видит".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Администрации президента Украины Андрея Богдана о вынесении вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

Об этом сообщают роSSийские СМИ .

Песков заявил, что Москва "ждет конкретных шагов по улучшению отношений от Киева , но пока их не видит".

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к самой идее выносить такие вопросы на референдум, Песков сказал: "Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность".

Песков также заявил, что между Украиной и Россией "нет вооруженных конфликтов, есть лишь гражданская война".

"Мы ожидаем пояснения, чтобы понять о чем все-таки речь", - добавил он.