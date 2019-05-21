МОЗ предложил ограничить назначение уколов

В Украине приоритетным будет применение неинъекционных форм лекарственных средств. Во всех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие, врачи будут должны назначать именно таблетированные формы. Соответствующий проект приказа "Об утверждении Изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Украины" вынесли на общественное обусждение.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Отмечается, что по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 50% всех лекарственных средств прописываются, отпускаются или продаются ненадлежащим образом. Одним из таких примеров является чрезмерное использование инъекций, когда более уместно принимать лекарства перорально.

В большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Инъекционная форма рекомендуется только в отдельных некоторых случаях: неотложные состояния, потери сознания пациента, введение инсулина и т.д.

Почему, если возможно, лучше применять таблетки:

Болевой и психологический аспект - дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого.

Традиционно уколы назначают для пациентов стационара. Из-за этого, часто человек вынужден находится в больнице, даже когда нет необходимости в круглосуточном наблюдении врачей. Принимая таблетки, пациент сможет лечится дома, находясь в комфортных условиях.

При инъекционном введении лекарств, у медработника повышается риск заразиться заболеваниями, например ВИЧ, гепатитом В, гепатитом С, поскольку он может поранится иглой, которой делал укол пациенту.

Использованные иглы - опасный острый мусор, подлежащий сложной и дорогостоящей утилизации.

Необоснованное использование инъекций приводит к значительным расходам (шприцы, иглы, ваты, спирт, нагрузка на персонал, перчатки для медперсонала). Таблетки как равнозначное по действию средство является финансово выгодным.