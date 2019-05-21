МОЗ предложил ограничить назначение уколов

Соответствующий проект вынесли на общественное обсуждение.

МОЗ предложил ограничить назначение уколов
архивное фото
Фото: politica-ua.com

В Украине приоритетным будет применение неинъекционных форм лекарственных средств. Во всех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие, врачи будут должны назначать именно таблетированные формы. Соответствующий проект приказа "Об утверждении Изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Украины" вынесли на общественное обусждение.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Отмечается, что по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 50% всех лекарственных средств прописываются, отпускаются или продаются ненадлежащим образом. Одним из таких примеров является чрезмерное использование инъекций, когда более уместно принимать лекарства перорально.

В большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Инъекционная форма рекомендуется только в отдельных некоторых случаях: неотложные состояния, потери сознания пациента, введение инсулина и т.д.

Почему, если возможно, лучше применять таблетки:

  • Болевой и психологический аспект - дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого.
  • Традиционно уколы назначают для пациентов стационара. Из-за этого, часто человек вынужден находится в больнице, даже когда нет необходимости в круглосуточном наблюдении врачей. Принимая таблетки, пациент сможет лечится дома, находясь в комфортных условиях.
  • При инъекционном введении лекарств, у медработника повышается риск заразиться заболеваниями, например ВИЧ, гепатитом В, гепатитом С, поскольку он может поранится иглой, которой делал укол пациенту.
  • Использованные иглы - опасный острый мусор, подлежащий сложной и дорогостоящей утилизации.
  • Необоснованное использование инъекций приводит к значительным расходам (шприцы, иглы, ваты, спирт, нагрузка на персонал, перчатки для медперсонала). Таблетки как равнозначное по действию средство является финансово выгодным.

Напомним, 16 мая Министерство здравоохранения опубликовало собственный комментарий по материалам аудита программы "Доступные лекарства", проведенного Счетной палатой Украины. В Минздраве считают, что, несмотря на в целом положительную оценку программы, аудиторы "не учли существенные факты" и опубликовали, в том числе, манипулятивные и даже ложные выводы. привел в пример 6 фейков из материалов аудита, а ниже расписал реальную ситуацию обстоятельств.


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