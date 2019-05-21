Мэр Ужгорода решил присоединиться к партии Труханова и Кернеса

Мэр Ужгорода Богдан Андреев заявил о решении присоединиться к партии Труханова и Кернеса.

Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Друзья, я решил присоединиться к команде политической силы, которую в ближайшее время совместно с мэром Одессы будет развивать мэр Харькова Геннадий Кернес. Я, как и мэр Харькова, считаю, что в парламенте должно быть сильное представительство местного самоуправления. А народными депутатами должны избираться специалисты, которые знают проблемы на местах и умеют их решать", - заявил Андреев.

Ранее LB.ua со сообщал, что мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад. По имеющейся информации, речь идёт о формировании условной "партии мэров" с прицелом на электорат юго-востока.

Сопредседатель партии "Возрождение" Виталий Хомутынник подтвердил, что партия "Возрождение" объединяется вместе с партией городского головы Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" и частью партии "Наш край".

По словам депутата, к будущему объединению уже присоединились мажоритарщики Сергей Шахов и Станислав Березкин, с другими депутатами идут переговоры.

Напомним, 6 сентября 2018 года мэр Ужгорода был арестован с залогом 440 тыс. гривен. Богдан Андреев обвиняется в растрате средств и соучастии в подделке документов.