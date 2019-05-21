Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией

"Мы вынуждены искать компромисс".

Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Андрей Богдан
Фото: ТСН

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Сам Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - цитирует Андрея Богдана Интерфакс-Украина.

Говоря о том, какие существуют в команде Зеленского "красные линии" на переговорах с РФ, Богдан отметил: "Есть очень хорошее правило, которое есть у дипломатов, - не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры. Эта практика наработана опытом столетий, а не сиюминутным желанием получить рейтинг".

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.

Напомним, во время инаугурации Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады заявил, что его первая задача на должности Президента - это прекращение боевых действий на Донбассе.


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