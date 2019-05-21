Елена Зеркаль стала замглавы АП

Зеркаль вместе с президентом Владимиром Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации президента.

Елена Зеркаль стала замглавы АП
Елена Зеркаль
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль заместителем главы Администрации президента.

Соответствующий указ №309 обнародован на сайте главы государства.

Ранее источники LB.ua в дипломатических кругах сообщали, что Зеркаль может быть назначена замглавы АП по международным вопросам президента Зеленского.

Как видно из официальных сообщений АП, Лана Зеркаль вместе с президентом Владимиром Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации президента, а также присутствовала на встречах с иностранными делегациями в Администрации президента.

Как сообщалось, заместитель главы администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, подал в отставку 16 мая. Сейчас он посол по особым поручениям в МИД Украины.


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