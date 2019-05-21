Здание ВККС второй день блокируют неизвестные активисты

К ним прибыл глава Совета судей Олег Ткачук для переговоров.

?Здание ВККС второй день блокируют неизвестные активисты
ВККС второй день блокируют неизвестные "активисты"
Фото: facebook.com/judiciarypressoffice

Неизвестные продолжают блокировать здание Высшей квалификационной комиссии судей в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Совета судей в Фейсбуке.

"Уже второй день неизвестные "активисты" блокируют вход в ВККС. Неизвестные называют себя "общественными активистами", но отказываются назвать общественную организацию или предъявить документы, подтверждающие правдивость их слов", - сказано говорится в сообщении.

К митингующим прибыл глава Совета судей Олег Ткачук и начал с ними переговоры.

Фото: facebook.com/judiciarypressoffice

Как отмечает "Судебно-юридическая газета", большинство "активистов" - старшего школьного возраста и пенсионеры. Сначала они просто блокировали вход в здание, но утром 21 мая в их действиях появились нововведения.

Фото: facebook.com/judiciarypressoffice

"Так, теперь кого пропускать в здание Комиссии, а кому препятствовать, они определяют по имеющемуся у них списку с фотографиями. Однако, к 12:00 вторника какие-либо активные попытки помешать попасть в здание ВККС внезапно прекратились. Кроме того, прямо на крыльце здания Комиссии расположились несколько граждан пенсионного возраста, один из которых решил перекусить заранее принесённой едой прямо на ступеньках", - отмечает издание.

Минингующие по-прежнему не говорят, какую организацию они представляют, но один из них рассказал журналистам, что их пребывание под ВККС "связано с приглашением заинтересованного лица".

"Также некоторые участники акции рассказали, что представляют некую общественную организацию «Честная страна», но что это за организация, и в чем состоят цели ее деятельности, объяснить не смогли. Тем не менее, одно из заявленных ими требований - отставка главы ВККС Сергея Козьякова и его заместителя Станислава Щотки.

В самой Комиссии полагают, что акция "активистов" связана с действиями одного из претендентов на должность члена ВККС, назначение которого сейчас оспаривается в судебном порядке.

Напомним, что под зданием ВККС "активисты" появились утром 20 мая. Примерно до 14:00 они блокировали вход в здание, но после того как с ними лично поговорил глава ВККС Козьяков, разошлись. 20 -21 мая ВККС должна была провести квалификационное оценивание судей Окружного админсуда.

Ранее, 15 мая, Окружной админсуд Киева лишил полномочий Козьякова и Щотку. Суд считает, что у Козьякова и Щотки истек четырехлетний срок полномочий, так как они были назначены на должности в 2014 году.


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