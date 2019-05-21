Зеленский: главный аргумент для роспуска Рады - низкий уровень доверия граждан

Юридическое основание - отсутствие коалиции с 2016 года.

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на встрече с лидерами фракций и руководством Верховной Рады сказал, что намерен распустить парламент из-за низкого уровня доверия к этому органу.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - сказал Зеленский.

Дата выборов зависит от того, когда будет издан указ о роспуске парламента.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко раньше сказала, что выборы состоятся 21 или 28 июля.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua


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