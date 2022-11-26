Саме Україні потрібна ПРО Patriot: в Міноборони Польщі навели свої аргументи

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що розміщення в Україні протиракетної оборони Patriot буде вигідних і для безпеки Польщі, позаяк гарантуватиме безпеку для південно-східної частини країни. Під час відвідин навчань НАТО "Тумак 22" він назвав кілька причин, які підтверджують його думку. .

"Уся справа в часі реакції. Patriot, дислоковані на сході Польщі, зможуть збивати ракети, які перетнуть польський кордон, але трагічна подія, що сталася 15 листопада, сталася лише за кілька кілометрів від українського кордону, - цитує польське Міноборони слова Блащака. - Ця ракета прилетіла на польську територію за кілька секунд. Цього часу замало, щоб ефективно її збити".

Друга причина, за словами міністра - можливість трактувати збиття російської ракети над українською територією польськими військовими як вступ Польщі у війну.

"Збити таку ракету над українською територією означало б вступ Польщі у війну, а ми цього не хочемо. Розміщення Patriot на заході України підвищує безпеку як західної України, так і Польщі", – пояснив свої слова Блащак.

Третя причина полягає в тому, що через нестачу саме ПРС в Україні може дійти справа до блекауту. А це, своєю чергою, слугуватиме збільшенню потоку біженців у Європу.

"Інтенсивні ракетні обстріли українських електростанцій... викликають відсутність доступу до електрики. Як наслідок, через зиму викличуть чергову хвилю біженців, а з погляду як безпеки України, так і безпеки Польщі та всієї Європи краще, щоб чергова хвиля біженців не сталася", – пояснив він.

А з думкою про те, що системи Patriot є "надто технологічними для України, Блащак не погоджується. Це четвертий аргумент.

"Німецькі Patriot – це стара версія, 1980-х років, тому не можна сказати, що вони технологічні... В Україну вже передана техніка, яка набагато технологічніша, ніж німецькі Patriot, – я маю на увазі комплекси HIMARS", – сказав міністр.