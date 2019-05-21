Детективы НАБУ, фигурирующие в расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", отделались выговорами

Дисциплинарная комиссия признала нарушения в работе детективов.

Детективы НАБУ, фигурирующие в расследовании о коррупции в
Фото: стоп-кадр

Трое сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые фигурировали в расследовании журналистов программы Bihus.Info о хищениях в "Укроборонпроме", привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Двум из них - руководителю главного подразделения детективов и детективу - объявили выговоры. Первый заместитель директора НАБУ получил замечание.

"Я внимательно изучил материалы служебного расследования и рекомендации комиссии. Поскольку руководитель Главного подразделения детективов и детектив скрывали материалы переписки, ненадлежащим образом исполняли должностные обязанности и ненадлежащим образом организовали работу с лицами, которые сотрудничают со следствием, по совокупности выявленных нарушений они получили выговоры. Первый заместитель, в действиях которого вижу лишь ненадлежащую организацию работы Главного подразделения детективов, получил замечание", - заявил глава НАБУ Артем Сытник.

Напомним, 23 апреля НАБУ завершило внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, которые фигурировали в переписке из расследования журналистов Bihus.Info. Материалы внутреннего расследования передали Дисциплинарной комиссии.

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий обратился в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро, потому что считает, что НАБУ допустило ряд нарушений во время расследования дел о хищениях в оборонном комплексе.

В марте 2019 года журналисты Bihus.Info опубликовали серию материалов о хищениях в оборонном секторе страны. Согласно расследованию, сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского является одним из организаторов схем по разворовыванию. Эти схемы принесли бенефициарам минимум 250 млн грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Блок рекламы


Похожие новости
Сытник назвал "политической игрой" обвинения НАБУ во влиянии на выборы президента СШАСытник назвал "политической игрой" обвинения НАБУ во влиянии на выборы президента США
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
НАБУ проводит обыски в Нацгвардии и "Укрбуде"НАБУ проводит обыски в Нацгвардии и "Укрбуде"
НАБУ привлекло к ответственности двух детективов за препятствование деятельности адвокатаНАБУ привлекло к ответственности двух детективов за препятствование деятельности адвоката
НАБУ завершило расследование по делу Труханова о недостоверном декларированииНАБУ завершило расследование по делу Труханова о недостоверном декларировании
Госбюро расследований впервые проводит обыски совместно с НАБУГосбюро расследований впервые проводит обыски совместно с НАБУ
ГБР подготовило подозрения за силовой конфликт между НАБУ и САП в КиевеГБР подготовило подозрения за силовой конфликт между НАБУ и САП в Киеве
В ООН выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в расследовании событий 2 мая в ОдессеВ ООН выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в расследовании событий 2 мая в Одессе
Кононенко пришел на допрос в НАБУКононенко пришел на допрос в НАБУ
Соломенский суд обязал НАБУ завести дело о растрате госсредств "Кинокварталом" ЗеленскогоСоломенский суд обязал НАБУ завести дело о растрате госсредств "Кинокварталом" Зеленского
Последние новости
Подгружаем последние новости