На Донбассе ранен украинский военный

Боевики увеличили число ночных обстрелов.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: Макс Левин

В понедельник, 20 мая, вооруженные формирования РоSSийской Федерации на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись позиции ООС вблизи населенных пунктов Гнутово, Старогнатовка, Водяное, Красногоровка, Опытное, Новгородское, Новотошковское, Золотое-4 и Николаевка Вторая.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, один оккупант убит, шестеро получили ранения.

С полуночи вторника, 21 мая, боевики дважды обстреляли позиции украинской армии - вблизи Водяного и Гнутово. Вследствие обстрелов ранен украинский военный.


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