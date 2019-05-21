Представитель Кабмина в ВР подал в отставку
Денисенко написал заявление о сложении полномочий.
Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке.
Об этом Денисенко сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фотокопию заявления.
"Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он.
Ранее сегодня заявление об отставке написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации 20 мая предложил Кабмину уйти в отставку.
Кроме того, на церемонии инаугурации Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.
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Политика
21.05.2019 14:51