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Представитель Кабмина в ВР подал в отставку Денисенко написал заявление о сложении полномочий. Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко написал заявление об отставке. Об этом Денисенко сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фотокопию заявления. "Написал заявление о сложении полномочий представителя правительства в парламенте", - написал он. Ранее сегодня заявление об отставке написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации 20 мая предложил Кабмину уйти в отставку. Кроме того, на церемонии инаугурации Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.

LB.ua

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