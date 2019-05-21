Апелляционный суд Харькова отклонил жалобу чиновников по сносу палатки

Сегодня утром палатку пытались поджечь.

Апелляционный суд Харькова отклонил жалобу чиновников по сносу палатки

Харьковский апелляционной административный суд отклонил апелляцию Харьковского горсовета, в которой чиновники добивались запрета использовать волонтерскую палатку во время мирных собраний. Об этом сообщает местное издание "Харьков Тудей".

Соответствующее решение огласили судьи в 19 вечера, посчитав обоснования апелляционного обжалования недостаточным для удовлетворения.

В апелляционной жалобе чиновники горсовета заявили, что суд первой инстанции не учел безопасность людей во время проведения мирных собраний возле палатки на площади Свободы.

Напомним, рано утром 20 мая неизвестные подожгли палатку на площади Свободы. Пожар в палатке в полиции расследуют как поджог. Если виновных найдут, то им грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Петиция о сносе палатки на площади Свободы набрала необходимое количество подписей менее чем за сутки, после чего горсовет подготовил проект принудительного сноса палатки. Палатка установлена в центре города с 2014 года.


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