Консультации Зеленского с лидерами фракций о роспуске Рады состоятся 21 мая

Встреча состоится на Банковой в 10:00.

Консультации президента Владимира Зеленского с председателем Верховной Рады и лидерами фракций о роспуске парламента состоятся 21 мая.

Об этом сообщил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко в фейсбуке.

Он опубликовал приглашение от Зеленского на встречу, которая назначена на 10:00 на Банковой улице.

Согласно статье 90 Конституции Украины решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады принимается президентом Украины после консультаций со спикером, его заместителями и главами депутатских фракций.

Напомним, что Владимир Зеленский в инаугурационном выступлении сообщил о намерении подписать указ о проведении досрочных выборов.

16 мая фракция "Народный фронт" попыталась предотвратить роспуск Рады, объявив о своем выходе из коалиции. Спикер Андрей Парубий объявил, что с этого дня начинается 30-дневный отсчет времени, в течение которого могут проходить консультации о создании нового большинства. К моменту его завершения у Зеленского точно не будет никаких законных полномочий для роспуска Верховной Рады.

Однако даже бывшие партнеры НФ по коалиции из БПП признают, что действия "фронтовиков" не имеют большого значения, и если Зеленский захочет, он сможет распустить парламент, ведь коалиции де-факто не существовало с 2016 года.