Неизвестные заблокировали работу ВККС и окружили здание

Неизвестные назвались "общественными активистами", но так и не сказали из какой они организации.

Около 20 неизвестных человек окружили здание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и заблокировали ее работу. Об этом сообщается на Facebook ВККС.

Отмечается, что это произошло с самого утра. "Около 20 неизвестных спортивной внешности окружили по периметру и заблокировали вход в здание Высшей квалификационной комиссии судей Украины ряду сотрудников и членов Комиссии", - говорится в сообщении.

Фото: ВККС

Таким образом, сегодня работа ВККСУ в пленарном составе заблокирована, а проведение квалификационного оценивания сорвано.

Неизвестные парни назвались "общественными активистами", однако они отказались сказать название общественной организации или предъявить документы, подтверждающие их слова.

ВККС отметила, что в 8:40 сообща об инциденте в Национальную полицию.

Фото: ВККС

Комиссия судей также написала, что такие действия подрывают деятельность судебной власти и фактическую реализацию изменений в ней, которые удалось в последнее время достичь Украине вместе с международными партнерами.

Напомним, благодаря новым процедурам, введенным в рамках судебной реформы, на прозрачном конкурсе создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд, оценки на соответствие съемной должности прошли 2,5 тысячи судей, 10% из которых не подтвердили способность в дальнейшем осуществлять правосудие и должны быть освобождены. На этапе создания находится Высший суд по интеллектуальной собственности, конкурс к которому также проводит ВККСУ.

15 мая Окружной административный суд Киева лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку.

Админсуд считает, что у Козьякова и Щотки истек срок полномочий, так как они были назначены на должности в 2014 году. В то же время, в момент их назначения действующее законодательство устанавливало срок полномочий членов ВККС - шесть лет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Порошенко наградил Туска орденом Ярослава МудрогоПорошенко наградил Туска орденом Ярослава Мудрого
В Раде предложили вернуть президенту право назначать главу КГГАВ Раде предложили вернуть президенту право назначать главу КГГА
Блок рекламы


Похожие новости
В СНБО анонсировали создание нового госоргана вместо "Укроборонпрома"В СНБО анонсировали создание нового госоргана вместо "Укроборонпрома"
Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу в 16:15Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу в 16:15
Израильский политтехнолог Клюгхафт отрицает работу на ПорошенкоИзраильский политтехнолог Клюгхафт отрицает работу на Порошенко
Мангер вышел на работуМангер вышел на работу
Закрытый после обстрела пропускной пункт "Марьинка" на Донбассе возобновил работуЗакрытый после обстрела пропускной пункт "Марьинка" на Донбассе возобновил работу
Главный раввин Украины попросил ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборовГлавный раввин Украины попросил ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов
Денисова назначила скандально известного судью новым членом ВККСДенисова назначила скандально известного судью новым членом ВККС
Печерский суд Киева переезжает в бывшее здание Апелляционного судаПечерский суд Киева переезжает в бывшее здание Апелляционного суда
СБУ: организатор "Майдана 3.0" координировал создание в Украине экстремистской группировки "УНА"СБУ: организатор "Майдана 3.0" координировал создание в Украине экстремистской группировки "УНА"
Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу, - ГоспогранслужбаПункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу, - Госпогранслужба
Последние новости
Подгружаем последние новости