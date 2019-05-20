Зеленский предложил Кабмину подать в отставку
"Можете взять листок, ручку и освободить места".
Президент Владимир Зеленский предложил Кабинету министров подать в отставку, если он не может решить проблемы, которые волнуют украинцев.
В их числе он перечислил высокие коммунальные тарифы, низкие зарплаты и пенсии, безработицу, низкое качество медицины, "мифические украинские дороги".
"Позвольте процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: правительство не решает наши проблемы, правительство и есть нашей проблемой. Это просто цитата. Я не понимаю, чесно говоря, наше правительство, которое говорит: мы не можем ничего сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять листок, ручку и освободить места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не про следующие выборы. Думаю, люди это оценят", - сказал Зеленский.
Напомним, правительство Владимира Гройсмана работает с апреля 2016 года.
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