Кличко приезжал на инаугурацию Зеленского на велосипеде
В сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играет Зеленский, ездит на работу на велосипеде.
Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленського.
Об этом он сообщил в Фейсбуке.
"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и потом на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко.
Отметим, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играет Зеленский, ездит на работу на велосипеде.
Напомним, на голосование Кличко также приезжал на велосипеде.
Мэр Киева - активный велосипедист. В его декларации за 2017 год были указаны сразу девять дорогих велосипедов.
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Политика
20.05.2019 09:27