Кличко приезжал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

В сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играет Зеленский, ездит на работу на велосипеде.

Кличко приезжал на инаугурацию Зеленского на велосипеде
Кличко приезжал на инаугурацию Зеленского на велосипеде
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленського.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и потом на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Отметим, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играет Зеленский, ездит на работу на велосипеде.

Фото: 2dfilm.ru

Напомним, на голосование Кличко также приезжал на велосипеде.

Мэр Киева - активный велосипедист. В его декларации за 2017 год были указаны сразу девять дорогих велосипедов.


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