В сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играет Зеленский, ездит на работу на велосипеде.

Кличко приезжал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленського.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и потом на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал Кличко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Отметим, что в сериале "Слуга народа" президент Голобородько, которого играет Зеленский, ездит на работу на велосипеде.

Фото: 2dfilm.ru

Напомним, на голосование Кличко также приезжал на велосипеде.