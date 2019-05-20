Министр обороны Полторак подал в отставку
Министр обороны Украины Степан Полторак в понедельник, 20 мая, подал в отставку.
Текст заявления об увольнении опубликован в фейсбуке министра.
"Господин президент Украины - верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, с уважением отношусь к вашему конституционному праву определиться с министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение в Верховную Раду Украины и согласно законам Украины "О национальной безопасности Украины", "О Кабинете Министров Украины" прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об увольнении меня с должности министра обороны Украины. Честь имею", - говорится в заявлении.
Верховная Рада назначила Степана Полторака на должность министра обороны Украины 14 октября 2014 года. Перед этим он занимал должность командующего Национальной гвардией Украины.
В октябре 2018 года Полторак уволился с военной службы, чтобы остаться на должности министра обороны, которая с 2019 года стала гражданской.
Напомним, что Зеленский во время инаугурационной речи попросил Верховную Раду уволить Полторака.
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Политика
20.05.2019 09:25