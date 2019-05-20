Совбез ООН обсудит украинский языковой закон

Заседание состоится сегодня в 22.00.

Совбез ООН обсудит украинский языковой закон
Фото: пресс-служба президента

Совет безопасности ООН сегодня вечером, 20 мая обсудит закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщил пресс-секретарь при ООН Олег Николенко на Facebook.

Отмечается, что заседание состоится в 22.00 по киевскому времени, а любой желающий сможет посмотреть прямую трансляцию.

Напомним, это заседание инициировала РоSSия. 18 мая роSSийская делегация призвала председателя Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке. Спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко считает, что такими действиями РоSSия хочет маргинализировать Совбез ООН.

15 мая президент Петр Порошенко подписал закон об украинском языке. Ранее за него проголосовала Рада, а так же подписал Парубий.

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.


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