Совбез ООН обсудит украинский языковой закон

Заседание состоится сегодня в 22.00.

Совет безопасности ООН сегодня вечером, 20 мая обсудит закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщил пресс-секретарь при ООН Олег Николенко на Facebook.

Отмечается, что заседание состоится в 22.00 по киевскому времени, а любой желающий сможет посмотреть прямую трансляцию.

Напомним, это заседание инициировала РоSSия. 18 мая роSSийская делегация призвала председателя Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке. Спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко считает, что такими действиями РоSSия хочет маргинализировать Совбез ООН .

15 мая президент Петр Порошенко подписал закон об украинском языке. Ранее за него проголосовала Рада, а так же подписал Парубий.

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.