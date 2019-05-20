Глава СБУ Грицак подал в отставку

Действующий состав спецслужбы продолжит защищать безопасность государства и украинского народа".

Глава СБУ Грицак подал в отставку
Глава СБУ Василий Грицак подал в отставку
Фото: Lb.ua

Руководитель Службы безопасности Василий Грицак подал в отставку.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ. Также сообщаю, что в установленном Воинскими уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые трудные дни роSSийской вооруженной агрессии", - говорится в заявлении Грицака.

Грицак отметил, что за время роSSийской агрессии СБУ потеряла 27 своих сотрудников, но, несмотря на все сложности, сегодня она соответствует лучшим спецслужбам мира.

"Пока же президент Украины и Верховная Рада в установленном Конституцией порядке не решит вопрос, кто должен возглавлять Службу безопасности, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа", - отмечается в заявлении.

Напомним, Грицак возглавил СБУ 2 июля 2015 года.

9 мая 2019 года президент Петр Порошенко присвоил ему звание Герой Украины.


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