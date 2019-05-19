Вакарчук пообещал, что в списке его партии действующих нардепов не будет

Певец Святослав Вакарчук, который создал партию "Голос" для участия в парламентских выборах в октябре 2019 года, заявил, что в ее списке не будет действующих народных депутатов.

"Если избирательное законодательство не будет изменено перед парламентскими выборами - изменения не произойдут. Мы не ожидаем от старой системы выборов честных изменений. Поэтому наш список не будет состоять из действующих народных депутатов. Хотя есть много замечательных депутатов, с которыми совпадают наши взгляды и ценности", - сказал лидер "Голоса" в эфире ТСН.

Святослав Вакарчук заявил, что не баллотировался на пост президента, поскольку "настоящие изменения" делаются в парламенте.

"Я считаю, что сегодня то место, где делаются настоящие изменения, которые касаются украинских граждан, что касается их благосостояния, что касается борьбы с коррупцией, свободной экономики, происходит в парламенте. Поэтому я не колеблясь принял решение идти на выборы в парламент", - объяснил Вакарчук.

По словам певца, его политическая сила планирует прийти в украинскую политику "всерьез и надолго".

Напомним, в 2007 году на внеочередных выборах в Верховную Раду Вакарчук был 15-м номером в списке "Нашей Украины - Народной самообороны", получил депутатский мандат, но через год добровольно сложил полномочия.

В сентябре 2018 года Вакарчук сообщил, что готов "менять страну", намекнув о возвращении в политику. В преддверии президентских выборов эти слова могли быть восприняты как намерение баллотироваться, но в январе 2019 году Вакарчук объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

В то же время Вакарчук пообещал, что не будет оставаться "в стороне" и намерен вместе со своей командой работать над победой проевропейских сил в Украине

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский в марте 2019 года говорил, что готов был уступить Вакарчуку.