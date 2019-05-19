Яценюк заявил, что не уважает людей, которые уважают Сталина

"Меня удивляет то, что 30% украинцев сегодня говорят, что это лидер, который заслуживает уважения".

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что те, кто уважает бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина, недостойны его уважения.

"Меня не удивляет, что в РоSSии 70% граждан до сегодняшнего дня поддерживают Сталина. Но меня удивляет то, что около 30% украинцев сегодня говорят, что это лидер, который заслуживает уважения. Такие люди у меня уважения не имеют. Потому что они должны уважать своих предков, нашу страну, наше государство и украинский достоинство", - сказал Яценюк в День памяти жертв политических репрессий, говорится на сайте "Народного фронта".

Фото: nfront.org.ua

Яценюк считает, что Сталин - такой же преступник, как и Гитлер.

"РоSSийский большевистский режим уничтожал Украину. А последователи Сталина, которые сегодня сидят в Москве в виде путинского режима, продолжают дальше это делать", - заявил бывший украинский премьер.

По его мнению, предотвратить реванш - это в первую очередь не дать РоSSии возможности восстановить свои исторические личности в Украине.

В связи с этим лидер "Народного фронта" сказал, что когда сейчас поднимается вопрос отмены декоммунизации, это означает, что "последователи Сталина решили увековечить в памяти украинского народа тех, кто убивал украинцев".

"Это же не просто вопрос изменения названия улиц. Это не просто вопрос уничтожения монументов тех, кто уничтожал наш народ. Это вопрос нашей памяти и нашего достоинства", - подчеркнул он.