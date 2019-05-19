Курт Волкер получил орден Ярослава Мудрого

Порошенко наградил спецпредставителя США за поддержку Украины.

Курт Волкер получил орден Ярослава Мудрого
Петр Порошенко и Курт Волкер
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко наградил спецпредставителя США Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого V степени.

Об этом говорится в указе №284/2019.

Волкер награжден за значительный личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Посол Волкер был назначен спецпредставителем США по Украине летом 2017 года.

До этого он работал постоянным представителем США в НАТО, главным заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии и директором по НАТО и Западной Европе в Совете национальной безопасности.


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