Курт Волкер получил орден Ярослава Мудрого
Порошенко наградил спецпредставителя США за поддержку Украины.
Президент Петр Порошенко наградил спецпредставителя США Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого V степени.
Об этом говорится в указе №284/2019.
Волкер награжден за значительный личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Посол Волкер был назначен спецпредставителем США по Украине летом 2017 года.
До этого он работал постоянным представителем США в НАТО, главным заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии и директором по НАТО и Западной Европе в Совете национальной безопасности.
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19.05.2019 10:05