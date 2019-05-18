Сенцов, Сущенко, Семена и Балух будут получать стипендию имени Лукьяненко
Размер выплаты - три прожиточных минимума в месяц.
Политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Николай Семена и Владимир Балух будут получать стипендию имени Левка Лукьяненко в период незаконного заключения в РоSSийской Федерации и в течение года после освобождения.
Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко №237/2019 от 18 мая.
Кроме того, сроком на один год стипендия назначена Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу, которых освободили из роSSийского заключения в 2017 году.
Стипендия составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц (это около 5,8 тысяч гривен по состоянию на май).
Сенцов отбывает в РоSSии 20-летний приговор, Сущенко - 12-летний. Семену приговорили к двум с половиной годам тюрьмы условно с испытательным сроком три года, а Балуха - к четырем годам и 11 месяцам колонии по совокупности двух уголовных дел.
Государственная стипендия им. Левка Лукьяненко была учреждена в 2018 году для поддержки незаконно удерживаемых в РоSSии и на оккупированных ею территориях, а также освобожденных украинцев.
Украинский диссидент Левко Лукьяненко умер 7 июля 2018 года.
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Политика
18.05.2019 16:34