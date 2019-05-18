РоSSия просит созвать Совбез ООН из-за украинского закона о языке

“Кремль пытается маргинализировать Совет безопасности”.

РоSSия просит созвать Совбез ООН из-за украинского закона о языке
Фото: http://un.mfa.gov.ua

РоSSийская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

"Очередной акт абсурда. Сегодня стало известно, что делегация РоSSийской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", - написал дипломат.

По его словам, комментировать это решение нет смысла.

"Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон - наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - отметил Николенко.

Как сообщил дипломат, решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить глава. В мае это - Индонезия.

Николенко считает, что такими действиями РоSSия хочет маргинализировать Совбез ООН.

Напомним, 25 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

Во вторник, 14 мая, парламент отклонил четыре постановления, которые блокировали подписание языкового закона, после чего Парубий подписал документ прямо на трибуне Рады. В среду, 15 мая, закон подписал президент Петр Порошенко.

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

На личную жизнь действие закона не распространяется.


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