РоSSия просит созвать Совбез ООН из-за украинского закона о языке
“Кремль пытается маргинализировать Совет безопасности”.
РоSSийская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.
"Очередной акт абсурда. Сегодня стало известно, что делегация РоSSийской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", - написал дипломат.
По его словам, комментировать это решение нет смысла.
"Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон - наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - отметил Николенко.
Как сообщил дипломат, решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить глава. В мае это - Индонезия.
Николенко считает, что такими действиями РоSSия хочет маргинализировать Совбез ООН.
Напомним, 25 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.
Во вторник, 14 мая, парламент отклонил четыре постановления, которые блокировали подписание языкового закона, после чего Парубий подписал документ прямо на трибуне Рады. В среду, 15 мая, закон подписал президент Петр Порошенко.
Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.
На личную жизнь действие закона не распространяется.
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18.05.2019 12:44