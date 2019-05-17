Вице-канцлер Австрии попал в скандал из-за роSSийских денег на выборы

Штрахе заверяет, что все были навеселе.

Вице-канцлер Австрии попал в скандал из-за роSSийских денег на выборы
Хайнц-Кристиан Штрахе

В немецкие СМИ попало видео, на котором лидер ультраправой Австрийской партии свободы FPO Хайнц-Кристиан Штрахе в 2017 году будто бы договаривается с "богатой россиянкой" о поддержке на выборах в обмен на госзаказ, передает DW.

О наличии видеозаписи разговора между Штрахе и россиянкой в пятницу, 17 мая, сообщили немецкие издания Sddeutsche Zeitung и Spiegel и привели его отрывки на своих сайтах.

Как сообщают издания, на видео видно, как Штрахе и другой политик из FPO Иоганн Гуденус, который сейчас возглавляет фракцию FPO в австрийском парлменте, в июле 2017 году на вилле на греческом острове Ибица обсуждают возможность передачи активов влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung женщине, с которой ведется разговор. Журналисты Spiegel предполагают, что это могло быть провокацией.

Штрахе будто бы заявил, что смена собственника одного из самых популярных изданий Австрии и поддержка им его партии перед выборами могла бы сыграть в пользу FPO. Он предположил, что FP? благодаря этому могла бы получить не 27, а 34 процента голосов избирателей. В ответ на предложение Штрахе предложил после победы на выборах предоставления государственных заказов строительным компаниям, которые должны быть основаны собеседницей Штрахе из РоSSии.

Как сообщает Spiegel, россиянка на видео выдавала себя за "племянницу одного роSSийского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала, что речь идет о незаконных средствах.

Впрочем, отмечают немецкие журналисты, несмотря на такие заявления, и Штрахе, и Гуденус продолжили разговор с россиянкой о возможностях инвестирования в Австрии.

Штрахе в письменном комментарии Spiegel подтвердил факт разговора, но заявил, что это была "сугубо частная" встреча "в раскованной атмосфере навеселе". "На соответствующих требованиях законодательства и необходимости соблюдения австрийского законодательства я неоднократно акцентировал во время этого разговора", - прокомментировал Штрахе.

"Кстати, - добавил он, - кроме того, что во время разговора употреблялось много алкоголя, имел место и языковой барьер".

Парламентские выборы в Австрии состоялись в октябре 2017 года.


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