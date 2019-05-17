Порошенко удовлетворил заявления на увольнение Геращенко и Луценко

Указы обнародованы на сайте главы государства.

Порошенко удовлетворил заявления на увольнение Геращенко и Луценко
Фото: www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко уволил уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко.

Соответствующий указ №253/2019 обнародованном на сайте президента вечером 17 мая.

"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

В связи с этим, отмечается в указе, признается утратившим силу статья 1 Указа президента Украины от 17 июня 2014 № 533 "Об уполномоченном президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Ирина Геращенко заняла пост уполномоченного Президента в июне 2014 года.

В мае 2015 года Геращенко стала представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, целью которой было освобождение заложников и доставка гуманитарной помощи в пострадавшие районы Донбасса.

Также глава государства своим указом №254/2019 освободил народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирину Луценко от исполнения обязанностей представителя президента в Верховной Раде.

Напомним, Ирина Луценко представляла Порошенко в Раде с апреля 2017 года после того, как ее предшественник Артур Герасимов был избран руководителем фракции БПП.


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