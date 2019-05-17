Коломойский заявил о намерении ближайшие 5 лет прожить в Украине

"Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине... Потому что я надеюсь на верховенство права в стране".

Коломойский заявил о намерении ближайшие 5 лет прожить в Украине
Фото: Апостроф

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который в ночь на 16 мая прилетел из Израиля в Украину, в интервью программе "Схемы" заявил о намерении ближайшие 5 лет прожить в Украине.

"После двух лет добровольного изгнания Игорь Коломойский вернулся в Украину. Это произошло в ночь на 16 мая. Он прилетел из Тель-Авива в Днепр, и в тот же день под вечер прибыл в Киев", - пишет Радио Свобода.

"Я не приезжал, потому что говорил, что вдруг может произойти такое, что я не смогу уехать", - сказал Коломойский. Он заявил, что его приезд не является свидетельством того, что Петр Порошенко потерял власть.

"Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине... Потому что я надеюсь на верховенство права в стране", - заявил бизнесмен.

По словам Коломойского, это никак не связано с его отношениями с избранным президентом Владимиром Зеленским.

"Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - сказал Коломойский.

Он заверил, что не планирует посещать Администрацию президента Зеленского.

"Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений", - сказал Коломойский.

Ранее в комментарии LB.ua он пообещал вернуться в Украину после официального обнародования результатов президентских выборов, на которых победил артист Владимир Зеленский.

Также Коломойский заявлял, что намерен вернуться в Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

16 мая Рада назначила инаугурацию новоизбранного президента на 20 мая.


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