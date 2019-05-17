Садовый: чтобы вместе идти на выборы, Гриценко должен вступить в "Самопомощь"

"У демократических сил есть всего лишь одна мощная парламентская партия - "Самопомощь"".

Садовый: чтобы вместе идти на выборы, Гриценко должен вступить в
Фото: Макс Требухов

Партия "Самопомощь" пойдет на парламентские выборы самостоятельно. Об этом заявил лидер партии Андрей Садовый в интервью LB.ua, отвечая на вопрос о возможном объединении с лидером "Граданская позиция" Анатолием Гриценко, в пользу которого снял свою кандидатуру на президентских выборах.

"Действующий закон о выборах не предусматривает участия блоков. Если кто хочет идти на выборы вместе с нами, он должен вступить в «Самопомощь». А я не получал запроса от Гриценко по его желанию присоединиться к «Самопомощи», - отметил Садовый.

Также, по его словам, он проводит переговоры с лидером новосозданной партии "Голос" Святославом Вакарчуком - но только с точки зрения мировоззренческих разговоров. "С точки зрения участия в одном списке - таких дискуссий у нас не было", - говорит лидер "Самопомощи".

По его мнению, у демократических сил есть всего лишь одна мощная парламентская партия - «Самопомощь».

"На съезде мы решили, что «Самопомощь» идет на парламентские выборы самостоятельно, имея возможность привлечь очень много новых лиц, новых людей, новых политиков. Все, кто хочет, - welcome, мы открыты. Парламентские выборы - сложный, чрезвычайно стрессовый процесс, надо иметь структуры. А сегодня только мы имеем мощную структуру по Украине", - уверен Садовый.


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