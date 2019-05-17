САП: дочь экс-главы Нацгвардии Аллерова - гражданка РоSSии

У дочери экс-главы Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова два паспорта - роSSийский и украинский. Большую часть времени она живет в Москве. Об этом сообщил прокурор САП во время судебного заседания по делу квартир Нацгвардии, передает "Громадське".

Дочь Аллерова имеет в Москве не только место жительства, но и семью. Кроме того, жена Аллерова тоже неоднократно туда ездила.

В свою очередь, Аллеров отрицает эти утверждения и подчеркивает, что его дочь исключительно гражданка Украины.

Напомним, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. Его подозревали, а сегодня обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен.

Соломенский суд взял Аллерова под стражу с правом внесения залога размером 4,8 млн гривен. В случае внесения залога он будет обязан сдать загранпаспорт и выполнить ряд других обязанностей.