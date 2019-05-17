ПЦУ обнародовала решение УПЦ КП о самороспуске с подписью Филарета

Киевский патриархат прекратил существование и полностью вошел в ПЦУ.

Православная церковь Украины обнародовала постановление поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года о самороспуске.

Документ подписан патриархом Филаретом, четырьмя митрополитами, среди которых нынешний предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), и рядом других иерархов УПЦ КП.

Поместный собор состоялся в Теплой Софии перед объединительным собором УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП. Проект был принят единогласно.

Первый пункт решения собора гласит, что действие религиозного объединения УПЦ КП прекращается путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины.

Устав об управлении УПЦ КП и деятельность всех уставных органов церкви была прекращена.

"Таким образом, утром 15 декабря 2018 года по решению собственного Поместного собора УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность, а вся ее полнота вошла в состав Православной церкви Украины", - говорится на сайте ПЦУ.

Напомним, Филарет на прошлой неделе заявил, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. Как выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.