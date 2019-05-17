СЦКК зафискировал гаубицы, танки, минометы и "Грады" боевиков в районе Веденского, Донецка и Хрустального

РоSSийско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации разведения сил и средств на линии разграничения заявляет, что боевики продолжают держать гаубицы, танки, минометы и "Грады" в районе Веденского, Донецка и Хрустального.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что роSSийско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение, прежде всего самоходные гаубицы и танки на Донецком и Луганском направлениях и не желают адекватно реагировать на выводы международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ . Оккупанты продолжают грубо нарушать определенные Минского договоренностями линии отвода тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Отмечается, что 10 мая беспилотник наблюдателей зафиксировал две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на юго-запад от населенного пункта Веденское - в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с п.5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

12 мая на неподконтрольных территориях зафискировали три самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) в поле примерно в 700 метрах от ближайших жилых домов в Петровском районе Донецка, а 13 мая - 19 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи населенного пункта Хрустальный неподалеку Луганска. Кроме того, два буксируемых миномета (2Б9 "Василек", 82мм) в населенном пункте Ирмино к западу от Луганска; и одну РСЗО (БМ-21) в населенном пункте Брянка к юго-западу от Луганска.

Также было замечено тяжелое вооружение, которое СММ не смогла верифицировать как отведенное (13 мая наблюдатели заметили отсутствие семи самоходных гаубиц "Гвоздика".

"12 мая БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал девять ББМ БМП-1, которые стояли во дворе жилого дома в населенном пункте Новоласпа Донецкой области и 12 бронетранспортеров, четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 6 БМП -1 и одну бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) в Ленинском районе Донецка, где БПЛА также зафиксировал корпуса 24 БМП / БТР и 23 танков, все на неподконтрольных правительству Украины районах", - добавили в СЦКК.

Напомним, ранее на заброшенном кемпинге в Луганской области обнаружили склад боеприпасов.