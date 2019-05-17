Киевсовет ввел ограничения для роSSийского бизнеса

Юрлица с роSSийским капиталом не смогут получать землю в столице Украины.

Киевский городской совет 15 мая проголосовал за введение запрета на передачу коммунального имущества и земли юридическим лицам с роSSийским капиталом.

Об этом говорится на сайте Киевсовета.

Мораторий, который поддержал 61 депутат, касается передачи имущества и земельных участков коммунальной собственности территориальной громады Киева в собственность или пользование юридическим лицам, в уставном капитале которых доля государства-агрессора составляет более 25% или конечным бенефициаром которых является государство-агрессор.

"Такое решение действительно назрело уже давно. Убежден, что подобный запрет нужно установить на всеукраинском уровне. Поэтому очень верю в то, что все украинские города последуют примеру из столицы и примут аналогичные решения", – прокомментировал результаты голосования один из инициаторов решения, депутат Киевсовета Олег Петровец.

Он выразил надежду на то, что решение Киевсовета ляжет в основу законопроекта, который на общенациональном уровне запретит продажу и передачу в аренду украинской земли и имущества представителям страны-агрессора.

Напомним, что 15 мая Кабинет министров ввел новые санкции против РоSSии, которые предусматривает спецпошлину почти на все товары и полное эмбарго на цемент и фанеру.