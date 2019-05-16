Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил, что на инаугурацию президента Зеленского может приехать вице-президента США Майк Пенс.

Об этом он сказал в в большом эксклюзивном интервью LB.ua.

«Обсуждается присутствие высокопоставленных гостей. Могу подтвердить, что вице-президент США — это одна из опций», - сказал Климкин.

При этом он добавил, что возможность присутствия Пенса также будет зависеть от его графика - «от присутствия в Европе». «Как только будет определена точная дата инаугурации, то тогда и сможем говорить о присутствии тех или иных гостей», - сказал министр.