Сотрудника прокуратуры Мелитополя задержали при получении $10 тыс. от предпринимателя

Ему готовят подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения.

?Сотрудника прокуратуры Мелитополя задержали при получении $10 тыс. от предпринимателя
Фото: dbr.gov.ua

В Мелитополе правоохранители задержали прокурора Акимовского отдела городской прокуратуры при получении 10 тыс. долларов США от предпринимателя.

Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

"По данным следствия, прокурор требовал и получил $10 тыс. от предпринимателя, за что обещал ему, что органы прокуратуры не примут мер по отмене регистрации деклараций о готовности объектов недвижимости к эксплуатации. Также правоохранители должны были не совершать действий, чтобы признать недействительными договоры купли-продажи имущества и освободить земельные участки от размещенных на них зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

Прокурора задержали в момент получения денег в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Задержанному готовят сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса) и готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, прокурору грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее Генпрокуратура задержала мужчину, который хотел дать 500 тыс. долларов взятки Юрию Луценко и Анатолию Матиосу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министромКоломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром
Президент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналахПрезидент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналах
Порошенко: пятый год потомки победителей нацизма защищают Украину от роSSийской агрессииПорошенко: пятый год потомки победителей нацизма защищают Украину от роSSийской агрессии
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Блок рекламы


Похожие новости
В Казахстане задержали активистку за фото с воображаемым плакатомВ Казахстане задержали активистку за фото с воображаемым плакатом
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
Порошенко назначил сотрудника своей администрации членом НацсоветаПорошенко назначил сотрудника своей администрации членом Нацсовета
На линии разграничения украинские силовики задержали роSSийского диверсантаНа линии разграничения украинские силовики задержали роSSийского диверсанта
В Шри-Ланке задержали семерых подозреваемых в организиции взрывовВ Шри-Ланке задержали семерых подозреваемых в организиции взрывов
На Волыни задержали срочника, который три дня назад покинул воинскую часть с оружиемНа Волыни задержали срочника, который три дня назад покинул воинскую часть с оружием
ГБР проверит слова экс-нардепа Крючкова о получении взятки директором НАБУГБР проверит слова экс-нардепа Крючкова о получении взятки директором НАБУ
Комвзвода воинской части в Харьковской области задержан при получении 10 тыс. гривен взяткиКомвзвода воинской части в Харьковской области задержан при получении 10 тыс. гривен взятки
В Киеве задержали чиновников по подозрению в вымогательстве взяток у людей с инвалидностьюВ Киеве задержали чиновников по подозрению в вымогательстве взяток у людей с инвалидностью
В Луцке на взятке задержали топ-чиновника ГосгеокадастраВ Луцке на взятке задержали топ-чиновника Госгеокадастра
Последние новости
Подгружаем последние новости