Украинская полиция начала менять автоматы Калашникова на немецкие MP5

Армейское оружие положат на склад.

Украинская полиция начала менять автоматы Калашникова на немецкие MP5

Национальная полиция Украины, которая раньше была вооружена боевыми автоматами Калашникова, с 14 мая начала менять их пистолетами-пулеметами MP5.

Об этом говорится на сайте полиции.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева АК - это армейское оружие, предназначенное для уничтожения противника. Перед полицейскими такие задачи не стоят.

"В отличие от подразделений Вооруженных сил, перед которыми стоит задача обороны государства, то есть вооруженное сопротивление противнику, у полицейского немного другая задача. Полицейский, применяя оружие как крайнее средство превенции, то есть остановки правонарушителя, обязан беречь и его жизнь в том числе", - заявил Князев.

Первыми пистолеты-пулеметы МР-5 получат подразделения, которые несут службу в аэропортах, вокзалах и других местах массового скопления людей.

MP5 имеет меньшую пробивную и рикошетирующую способность по сравнению с АК. Убойная сила пули сохраняется на расстоянии около 300-400 метров по сравнению с 1,5 км у АК.

Масса MP5 - около 3 кг, он более компактен по сравнению с Калашниковым.

Пистолет-пулемет MP5 является разновидностью автоматического оружия, использующего для стрельбы пистолетный патрон 9х19 мм Парабеллум, 10?25 мм или 10?22 мм Смит и Вессон.


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