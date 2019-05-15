Украинская полиция начала менять автоматы Калашникова на немецкие MP5

Национальная полиция Украины, которая раньше была вооружена боевыми автоматами Калашникова, с 14 мая начала менять их пистолетами-пулеметами MP5.

Об этом говорится на сайте полиции.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева АК - это армейское оружие, предназначенное для уничтожения противника. Перед полицейскими такие задачи не стоят.

"В отличие от подразделений Вооруженных сил, перед которыми стоит задача обороны государства, то есть вооруженное сопротивление противнику, у полицейского немного другая задача. Полицейский, применяя оружие как крайнее средство превенции, то есть остановки правонарушителя, обязан беречь и его жизнь в том числе", - заявил Князев.

Первыми пистолеты-пулеметы МР-5 получат подразделения, которые несут службу в аэропортах, вокзалах и других местах массового скопления людей.

MP5 имеет меньшую пробивную и рикошетирующую способность по сравнению с АК. Убойная сила пули сохраняется на расстоянии около 300-400 метров по сравнению с 1,5 км у АК.

Масса MP5 - около 3 кг, он более компактен по сравнению с Калашниковым.

Пистолет-пулемет MP5 является разновидностью автоматического оружия, использующего для стрельбы пистолетный патрон 9х19 мм Парабеллум, 10?25 мм или 10?22 мм Смит и Вессон.