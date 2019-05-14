Филарет обвинил Епифания и Порошенко в несоблюдении договоренностей

Почетный патриарх хочет руководить внутренней жизнью ПЦУ.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что в Православной церкви Украины происходит "разделение, двоевластие, которое может привести к печальным последствиям". Он обвинил предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря.

Об этом говорится в обращении Филарета, опубликованном на сайте Украинской православной церкви.

Среди прочего Филарет обвинил Епифания в отказе от сотрудничества. Он отметил, что за пять месяцев пребывания в должности предстоятеля Епифаний ни разу не служил с Филаретом.

"На словах перед духовенством и перед журналистами говорит о единстве и сотрудничестве, а делает все противоположное. Пугает отзывом Томоса, а на деле делает все, чтобы это произошло", - заявляет патриарх.

Также патриарх призвал во избежание раскола предстоятеля ПЦУ Епифания заниматься исключительно внешним представительством УПЦ, в то время как сам Филарет будет отвечать за внутреннюю церковную жизнь в Украине, но в сотрудничестве с предстоятелем.

"Для того, чтобы исправить положение, а его можно исправить, надо выполнять те договоренности, которые были достигнуты перед собором в присутствии президента Порошенко и с архиереями. А это значит, что предстоятель несет ответственность за внешнее представительство УПЦ, а патриарх отвечает за внутреннюю церковную жизнь в Украине, но в сотрудничестве с предстоятелем. Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха. Патриарх председательствует на заседаниях Священного Синода и на сборах УПЦ ради сохранения единства, ее роста и утверждения", - говорится в заявлении Филарета.

Также патриарх отметил то, что действующий президент Петр Порошенко сыграл большую роль в получении томоса.

"Но сейчас Порошенко отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата", - говорится в обращении Филарета.

Он добавил, что отказ от Киевского патриархата была требованием Вселенского патриархата для того, чтобы провести объединительный собор Украинских православных церквей и получить томос об автокефалии.

"Поэтому наш отказ от статуса патриархата был чисто ситуативным. Отменить решение о создании Киевского патриархата может только Поместный Собор этой церкви, который создал Киевский патриархат. Такого собора не было. Значит, Киевский патриархат остается, он продолжает действовать, тем более, что он зарегистрирован в государственных органах", - говорится в заявлении патриарха.

Ранее митрополит Епифаний опроверг наличие раскола в ПЦУ. Вместе с тем он отметил, что в ПЦУ не согласны с "отдельными высказываниями" патриарха Филарета.