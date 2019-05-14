Епифаний опроверг наличие раскола в ПЦУ

В ПЦУ не согласны с "отдельными высказываниями" патриарха Филарета.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отвергает наличие раскола в Православной церкви Украины. Об этом глава ПЦУ сообщил во вторник в Мариуполе, передает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

"Раскола в Украинской православной церкви нет и не будет. Каждый иерарх имеет определенные мысли, но мы должны совместно строить будущее в единой Поместной Украинской православной церкви", - заявил Епифаний.

Комментируя последние публичные заявления патриарха Филарета, Епифаний отметил, что в Украинской Православной Церкви высоко почитают патриарха, однако трудно согласиться с его отдельными высказываниями.

Митрополит также выразил уверенность в том, что на нынешнем этапе ПЦУ, прежде всего, нужно двигаться вперед и развивать будущее.

"Верим в то, что в дальнейшем будем двигаться вперед и развивать нашу Церковь, и идти к признанию нас со стороны других поместных церквей. Перед нами стоит много задач, которые должны воплощать в жизнь как признана Церковь", - отметил глава ПЦУ.

Он подчеркнул, что к началу Объединительного собора такие структуры, как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, были распущены.

"Сейчас фактически и юридически в Украине не существует таких структур как Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, потому что мы объединились, и эти прежние структуры вошли в единую Церковь, выполнив свою историческую миссию. Все стремились к признанию Украинской церкви, и мы смогли получить синодальный томос, который навеки утверждает тот факт, что мы являемся единственной поместной православной церковью", - резюмировал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Напомним, ранее почетный патриарх Филарет заявил о своем праве созвать Собор для изменения устава поместной церкви. В свою очередь, Епифаний указал на отсутствие оснований для созыва Поместного Собора и изменения устава ПЦУ, так как из-за этого поместная церковь может лишиться Томоса.