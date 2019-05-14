На приглашение Филарета откликнулись четыре архиерея

Накануне дня памяти священномученика Макария патриарх Филарет возглавил Всенощное бдение во Владимирском кафедральном соборе Киева .

Вместе с патриархом Филаретом сослужили митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, митрополит Богородский Адриан, архиепископ Крымский и Симферопольский Климент, епископ Валуйский Петр.

Об этом сообщается на странице патриарха Филарета в фейсбуке.

14 мая Православная Церковь чтит память священномученика Макария, митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси, который считался негласным покровителем УПЦ КП. Мощи священномученикахранятся во Владимирском кафедральном соборе.

8 мая стало известно, что Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП.15 декабря 2018 года Филарет лично подписал бумагу о его роспуске - во имя последующего вливания в ряды ПЦУ.

К тому же, нынешний глава ПЦУ митрополит Епифаний такое приглашение получил после того, как "узнал о его недовольстве из СМИ ".

Однако, по канонам ПЦУ, Предстоятель Церкви не может быть "просто приглашенным" на богослужение, поскольку как первое лицо обязан непосредственно совершать литургию - самостоятельно или совместно с другими архиереями. Так, во время вручения Томоса на Фанаре Вселенский Патриарх Варфоломей сослужил наравне даже с самыми младшими Предстоятелями Поместных церквей.

В интервью LB.ua митрополит Епифаний заявил, что возвращение к КП может привести к потере Томоса.