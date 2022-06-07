В США упрекнули Сербию за приглашение Лаврова

Если страна действительно хочет стать членом ЕС, она должна согласовывать свою внешнюю политику, информирует ZN.ua.

В США упрекнули Сербию за приглашение Лаврова
© curacaochronicle.com

Соединенные Штаты Америки посоветовали Сербии согласовывать свою внешнюю политику с остальной Европой, если она действительно стремится стать членом Евросоюза, о чем публично заявляет.

Комментируя сорванный визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова, чей самолет не пропустили в свое авиапространство Болгария, Северная Македония и Черногория, представитель Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что это были суверенные решения этих трех стран.

«Это отражает стремление Европы привлечь РоSSию к ответственности за ее непровоцированную, за неоправданную агрессию в Украине. Мы призываем Сербию сосредоточиться на достижении ее заявленной цели – членства в ЕС, включая согласование своей внешней политики и политики безопасности с остальной Европой», – сказал Прайс.

Он добавил, что США давно призывают Сербию предпринять шаги, которые продвинут ее на европейском пути. Одним из них является диверсификация поставок энергоносителей и снижение энергетической зависимости от РФ, а США готовы в этом помочь.


Ирина Знась, ZN.ua





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