В США упрекнули Сербию за приглашение Лаврова
Если страна действительно хочет стать членом ЕС, она должна согласовывать свою внешнюю политику, информирует
Соединенные Штаты Америки посоветовали Сербии согласовывать свою внешнюю политику с остальной Европой, если она действительно стремится стать членом Евросоюза, о чем публично заявляет.
Комментируя сорванный визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова, чей самолет не пропустили в свое авиапространство Болгария, Северная Македония и Черногория, представитель Госдепартамента США Нед Прайс
«Это отражает стремление Европы привлечь РоSSию к ответственности за ее непровоцированную, за неоправданную агрессию в Украине. Мы призываем Сербию сосредоточиться на достижении ее заявленной цели – членства в ЕС, включая согласование своей внешней политики и политики безопасности с остальной Европой», – сказал Прайс.
Он добавил, что США давно призывают Сербию предпринять шаги, которые продвинут ее на европейском пути. Одним из них является диверсификация поставок энергоносителей и снижение энергетической зависимости от РФ, а США готовы в этом помочь.