Пара роSSиян попросила политубежища в Украине

Супруги утверждают, что в РоSSии их преследовали.

Пара россиян попросила политубежища в Украине
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники задержали двух человек, которые пытались попасть в Украину вне пункта пропуска. Оказалось, что задержанные супруги бежали из РоSSии с целью получения политического убежища в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Супруги утверждают, что в РоSSии их преследовали. В ходе беседы мужчина рассказал, что более десяти лет занимался прибыльным бизнесом - продажей автомобилей, из-за чего подвергался постоянному давлению и принуждению платить дань начальнику одного из районных управлений МВД в Москве.

В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных преград от представителей власти.

Также мужчина рассказал, что впоследствии он создал интернет-страницу где в основном, выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался относительно аннексии Крыма и действий РФ на международной арене, а также рекламировал других роSSийских оппозиционных блогеров.

Из-за этого в адрес россиянина и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы.

В связи с этим они приняли решение вместе с женой незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища.

По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдения и обеспечения в Украине фундаментальных прав и свобод человека.

Напомним, в апреле 2019 года РоSSийский оппозиционер Иван Белецкий получил политическое убежище в Украине. Он заочно арестован в РФ за "призывы к экстремизму через интернет".

Процедура получения статуса беженца длилась чуть более 11 месяцев, с марта 2018 г. по февраль 2019 г., а в течении марта 2019 г. происходило изготовление документов.


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