В РоSSии хотят праздновать два Дня победы

Коммунисты предложили праздновать День победы над милитаристской Японией.

В РоSSии хотят праздновать два Дня победы
Фото: pnp.ru

Депутаты от фракции коммунистической партии РФ внесли в Госдуму законопроект о праздновании Дня победы над милитаристской Японией, передает «Интерфакс».

Для празднования этого дня победы предлагается дата 3 сентября. В действующем федеральном законе в числе памятных дат значится только "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)". По мнению коммунистов, это мало, так как «суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена».

По мнению депутатов КПРФ, в названии праздника важно указать именно слово "милитаристская", поскольку это политический режим, "свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии", - отмечается в записке.

Коммунисты считают, что такой праздник нужен для поддержания территориальной целостности РоSSии на Дальнем Востоке, восстановления исторической справедливости и воспитания патриотизма.

Напомним, 5 марта в Севастополе в годовщину смерти советского диктатора Иосифа Сталина провели митинг по инициативе местных коммунистов. РоSSийские власти Севастополя разрешили коммунистическому горкому возложить цветы к Вечному огню и провести короткий митинг.

Перед собравшимися выступил руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко. Он рассказал, что во время Второй мировой войны Сталин отказался обменивать своего попавшего в плен сына на немецкого генерала. По мнению Пархоменко, это пример "высокого патриотизма и нравственности". Коммунист добавил, что "Путин и его команда не способны на такое".


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