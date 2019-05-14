Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, если Совет Европы снимет с РоSSии санкции, - Климкин

По словам главы МИДа его позицию услышали партнерамы из Франции, Германии, Нидерландов и других стран.

Украина готова отказаться от соблюдения Минских соглашений, если некоторые европейские государства добьются снятия санкционного давления с РоSSийской Федерации в Совете Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Меня вчера много кто спрашивал, как будет Совет Европы (действовать в вопросе санкций к РФ , - ред.). Я им честно сказал, что если вы пойдете так, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, "Минска" у нас теперь нет, и, во-вторых, его убили не только в Москве, но и вы - последовательно", - сказал глава МИД журналистам в Брюсселе.

По словам Климкина, его позиция была услышана партнерами из Франции, Германии, Нидерландов и других стран.

Напомним, в 2017 году Москва приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы. По уставу Совета Европы, если до июня этого года роSSийская сторона не возобновит выполнение своих финансовых обязательств, государство может быть лишено репрезентационных прав в организации.

Ранее МИД Украины предостерег Совет Европы от уступок РоSSии и заявил, что организация находится в кризисе из-за шантажа РФ .

12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Эти договоренности, в частности, предусматривали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния. Предусматривалось также восстановление Украины полного контроля над госграницей; вывод из Донбасса роSSийских наемников и незаконных вооруженных формирований и техники.