Евросоюз не планирует вводить дополнительные санкции против РФ за выдачу паспортов в ОРДЛО

Такое мнение высказали сегодня в Брюсселе главы МИД Чехии и Румынии.

ЕС не планирует вводить санкции против РФ за раздачу паспортов в ОРДЛО. Об этом сегодня в Брюсселе заявили главы МИД Чехии и Румынии, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что ЕС знает о решении РФ , но не планирует усиливать давление на Москву. "Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама РоSSийская Федерация", - заявил политик.

Позицию европейцев подтвердил также румынский министр Теодор Мелешкану. Он заверил журналистов, что новые санкции против РФ не нужны и украинцам.

"Это создаст проблемы самой Украине", - заявил он, но не стал уточнять, в чем он видит эти проблемы.

РоSSийские паспорта в ОРДЛО будут выдавать в первую очередь "силовым структурам" боевиков, - Минобороны

Напомним, Киев призвал ЕС к усилению давления на РФ . Часть государств ЕС , которые обычно относят к числу друзей Украины в Евросоюзе , выступают за ужесточение санкций.

24 апреля президент РоSSии Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в роSSийское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией . По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения роSSийских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.