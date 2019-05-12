Украинские военные провели тренировочный захват вражеского судна
Тренировки провели в рамках морских учений.
Бойцы Морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ провели тренировку захвата судов в открытом море. Об этом на странице сообщила пресс-служба Генштаба на странице в Facebook.
"В трюмах и на палубе задержали и уничтожили условного противника в условиях ближнего боя", - говорится в сообщении.
Во время тренировок спецназовцы захватили суда и отработали вывод групп воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.
Отмечается, что тренировки происходило в рамках учений VBSS (visit, board, search and seizure).
Напомним, 10 мая вертолетная эскадрилья отрабатывала ночные стрельбы на полигоне в Ровно. В учениях участвовали все категории летного и летно-подъемного состава.
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12.05.2019 21:25