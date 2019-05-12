Машину главреда телеканала TVi сожгли ночью в Киеве

Владимир Егоров связывает инцидент с профессиональной деятельностью.

Машину главреда телеканала TVi сожгли ночью в Киеве
Фото: Владимир Егоровfacebook

В Киеве в ночь на воскресенье, 12 мая, сгорел автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.

"Сегодня в 04:30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал. Машину любил, стала хорошим другом", - написал он в facebook сразу после инцидента.

По его словам, ему не поступали в последнее время угрозы, "но догадки есть".

Главред телеканала рассказал, что пожарные и полиция приехали оперативно и "свою работу сделали". Однако автомобиль после пожара восстановлению не подлежит.

Полиция инцидент пока не комментировала.

По словам Егорова, сотрудники ГосЧС передали материалы о поджоге автомобиля правоохранителям. Статью, по которой возбуждено дело, еще не сообщили.

"Источник возгорания находился под передней левой частью автомобиля. Машина - на дизеле, новая (пробег всего 140 ты. км). Следственно-оперативная группа взяла части автомобиля для экспертизы", - написал Егоров позже в facebook.

Отметим, нападения на журналистов в Украине участились в последнее время. Так, 4 мая в Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова. Он в тяжелом состоянии попал в реанимацию. 9 мая неизвестные избили съемочную группу местного телеканала в Волынской области. 27 апреля в Днепре сожгли машину главреда местной газеты.


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